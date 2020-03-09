يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان بثنائية في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس الفوز على إنتر ميلان بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 وذلك على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في المباراة المؤجلة من الجولة 26 لبطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى

لكرة القدم .

افتتح آرون رامزي التسجيل لفريق يوفنتوس بهدف في الدقيقة 55 ثم أضفا النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 67 من عمر المباراة .

شهدت المباراة سيطرة كبيرة من أبناء السيدة العجوز ونجحوا في ترجمتها إلى ثنائية نظيفة ليقتنص اليوفي النقاط الثلاثة للمباراة ويتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي .

بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقطة معززًا صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند 54 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري .