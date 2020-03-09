حقق فريق يوفنتوس الفوز على إنتر ميلان بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 8 مارس 2020 وذلك على ملعب أليانز ستاديوم (تورينو) في المباراة المؤجلة من الجولة 26 لبطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولىلكرة القدم .
افتتح آرون رامزي التسجيل لفريق يوفنتوس بهدف في الدقيقة 55 ثم أضفا النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني لفريق السيدة العجوز في الدقيقة 67 من عمر المباراة .
شهدت المباراة سيطرة كبيرة من أبناء السيدة العجوز ونجحوا في ترجمتها إلى ثنائية نظيفة ليقتنص اليوفي النقاط الثلاثة للمباراة ويتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي .
بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 63 نقطة معززًا صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو بينما توقف رصيد إنتر ميلان عند 54 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري .
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يفوز على إنتر ميلان بثنائية في مباراة مثيرة بالدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.