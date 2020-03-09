انحنى ريال مدريد أمام مضيفه ريال بيتيس، في إحدى مباريات اليوم الأحد 8-3-2020، في إطار منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني، وخسر بهدفين لهدف، ليعطي فرصة جديدة لبرشلونة لمنافسته على الصدارته خلال الجولات القادمة، بعدما تفوق لمدة أسبوع واحد بفضل الفوز الذي حققه بمباراة الكلاسيكو الأسبوع الماضي.

المباراة التي أذيعت على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “حفيظ دراجي”، انطلقت في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب بينتو فيامارين”، ، وأدارها الحكم الإسباني “خوسي لويس غونزاليس”.

ودخل ريال مدريد المباراة للدفاع عن صدارته التي انتزعها “برشلونة” بفضل فوزه الصعب على ريال سوسيداد ليلة السبت، إلا أن رجال زيدان لم يستغلوا الفوز في الكلاسيكو على ملعب سانتياجو برنابيو، وخسروا بأقدام كتالونية، حيث سجل لاعب برشلونة السابق “تيو” هدف فوز ريال بيتس في الدقائق العشر الأخيرة ليوجه صفعة قوية لـ “زيدان” في صراع المقدمة.

عقدة بيتس

بهذه النتيجة تستمر عقدة ريال بيتيس لريال مدريد للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن تعادلا سلبا على ملعب سانتياجو برنابيو في المرحلة 12 من الليجا في نوفمبر الفائت، كما فاز بيتس على ريال مدريد في الموسم الماضي بالعاصمة الإسبانية.

وتجمد رصيد النادي الملكي عند 56 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، في هزيمة قد تشكل منعطفا في مسعى ريال الطامح للتتويج بلقب الليجا للمرة الاولى منذ عام 2017.

وقبل مواجهة اليوم، لم يفز بيتيس في آخر عشر مباريات سوى مرة واحدة، بالاضافة لخمسة تعادلات وأربع خسارات.

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وافتتح البرازيلي سيدني التسجيل لأصحاب الارض من تصويبة صاروخية من على خط الـ18 ذهبت في الزاوية الضيقة لتيبو كورتوا، لتعانق سقف الشباك عن الدقيقة 40.

وعدل الفرنسي “كريم بنزيمة” للضيوف قبل الاستراحة عند الدقيقة 45+3، إثر ركلة جزاء، فيما قضى كريستان تيو لاعب برشلونة السابق على آمال النادي الملكي في الدقيقة 82 إثر إنفراد صريح بكورتوا.

أهداف مباراة ريال مدريد و ريال بيتس في الدوري الاسباني