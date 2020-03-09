حالة واحدة تُتوج ليفربول بلقب البريميرليج إذا ألغي بسبب فيروس كورونا!

اقترب فريق ليفربول من تحقيق اللقب “التاريخي” الأول الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من أي وقت مضى، بعد تعثر جديد لفريق مانشستر سيتي، المنافس الأقرب لنادي المدرب “يورجن كلوب”، على قمة الترتيب.

على ملعب “أولد ترافورد” في مانشستر ، حسم مانشستر يونايتد ديربي المدينة لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أنتوني مارسيال في الدقيقة 30 وسكوت ميكتوميناي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليؤكد تفوقه على جاره في الموسم الحالي حيث كانت نتيجة الدور الأول بين الفريقين انتهت لصالح يونايتد 2-1.

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وصبت هذه النتيجة في صالح ليفربول متصدر جدول المسابقة حيث تجمد رصيد مانشستر سيتي حامل اللقب عند 57 نقطة في المركز الثاني بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر والذي أصبح بحاجة للفوز باثنتين فقط من المباريات التسعة المتبقية له في المسابقة ليستعيد لقب الدوري الغائب عنه منذ ثلاثة عقود.

وهناك “سيناريو” يمكن أن يحدث، وستكون نتيجته إعلان فوز ليفربول باللقب، حتى قبل خوض أقرب مباراة قادمة من الدوري، مساء الاثنين المقبل ضد إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

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ولكن يمكن أن يحدث ذلك في حالة واحدة، وهي خسارة مان سيتي لمباراتيه القادمتين بالدوري، واللتان سوف تلعبان قبل أن يخوض الريدز المواجهة ضد التوفيز.

وسيواجه جوارديولا ليلة الأربعاء فريق آرسنال، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة والعشرين، بسبب ارتباط السكاي بلو بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد أستون فيلا.

ثم سيلعب حامل لقب البريميرليج، مواجهة الجولة الثلاثين من البريميرليج مساء الأحد ضد نادي بيرنلي على ملعب الاتحاد، وفي حالة خسارة المواجهتين سوف يحصل الليفر على اللقب تلقائيًا، على الرغم من أنه يبقى احتمالاً “نظريًا” يصعب حدوثه.

ويحتاج المدرب الألماني “يورجن كلوب” إلى حسم لقب البريميرليج في أسرع وقت، من أجل تجنب القيل والقال، واحتمالية إلغاء المسابقة، بسبب الانتشار “المستمر” لفيروس كورونا داخل المملكة المتحدة.