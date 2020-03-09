يوفنتوس يقهر انتر ميلان ويستعيد الصدارة

أكد يوفنتوس تفوقه على غريمه وضيفه إنتر ميلان واستعاد الصدارة من لاتسيو بفوزه عليه 2-صفر الأحد على ملعب "أليانز أرينا" أمام مدرجات خالية من الجمهور، وذلك في المرحلة 26 من الدوري الإيطالي الذي يسير نحو تعليق مبارياته بحسب مطالبة وزير الرياضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



سجل الويلزي أرون رامسي (55) والأرجنتيني باولو ديبالا (67) ثنائية يوفنتوس، فيما لم يقدم إنتر مستوى جيداً واكتفى ببعض المحاولات الخجولةفي الشوط الأول.



بهذا الفوز عاد يوفنتوس إلى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة أمام لاتسيو، فيما بقي إنتر ثالثاً بـ 54 نقطة مع مباراة مؤجلة.



وكان من المقرّر أن تقام المباراة في الأول من الشهر الحالي، لكنها أرجئت إلى الأحد، على غرار مباراتي يوفنتوس مع ميلان وإنتر مع نابولي في إياب نصف نهائي الكأس، وذلك بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة 366 شخصاً في إيطاليا حتى الآن.



ودعا وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا إلى تعليق "فوري" لمنافسات كرة القدم المحلية التي شهدت سقوط ميلان على أرضه أمام جنوى 1-2 الأحد، وذلك على خلفية تفشي الفيروس الذي فرض عزلاً إلزامياً على مناطق واسعة.



وتوقف مسلسل أهداف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وعجز عن الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد المباريات المتتالية التي سجل فيها (11) والذي يتشاركه مع الأرجنتيني غابريال باتيستوتا (1995) وفابيو كوالياريلا (2019).

المصدر: بي إن سبورت