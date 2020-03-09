رياضة | بعد خسارة ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد خسارة ريال مدريد.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني خسارة مخيبه للآمال أمام مضيفه ريال بيتيس في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

خسارة ريال مدريد مدريد

بهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 56 مانحا فرصة الصدارة للغريم التقليدي برشلونة الذي فاز في الجولة السابعة والعشرين على ريال سوسيداد بهدف نظيف، ليفشل رفاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في استغلال فوزهم بالكلاسيكو بثنائية.

ترتيب الدوري الاسباني بعد خسارة ريال مدريد

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب جدول مسابقة الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الجولة السابعة والعشرين من الليجا الإسبانية وفيما يلي الترتيب:-

- برشلونة 58 نقطة

2- ريال مدريد 56 نقطة

3- إشبيلية 47 نقطة

4- خيتافي 46 نقطة

5- أتليتكو مدريد 45 نقطة

6- ريال سوسيداد 43 نقطة

7- فالنسيا 42 نقطة

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8- فياريال 38 نقطة

9- غرناطة 38 نقطة

10- أتليتكو بلباو 37 نقطة

11- اتلتيك بيلباو 31 نقطة

12- اوساسونا 34 نقطة

13- ليفانتي 33 نقطة

14- ديبورتيفو الافيش 32 نقطة

15- بلد الوليد 29 نقطة

16- إيبار 27 نقطة

17- سلتا فيجو 26 نقطة

18- ريال مايوركا 25 نقطة

19- ليجانيس 23 نقطة

20- إسبانيول 20 نقطة.