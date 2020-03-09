رياضة | نتائج مباريات اليوم الأحد 8 - 3 - 2020.. سقوط ريال مدريد بالليجا.. واليونايتد ويوفنتوس يحسمان قمة البريميرليج والكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم الأحد 8 - 3 - 2020.. سقوط ريال مدريد بالليجا.. واليونايتد ويوفنتوس يحسمان قمة البريميرليج والكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد 8 - 3 - 2020، أبرزها فوز اليونايتد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وسقوط ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأحد كالتالي:

نتائج مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية "إياب دور الـ8"

بيراميدز ضد زاناكو، أنتهت بتأهل بيراميدز على الرغم من تفوق زاناكو بهدف نظيف، مستغلا تفوقه في الذهاب.

نهضة بركان ضد المصري، أنتهت المباراة بتفوق نهضة بركان بهدف نظيف، ليحجز مقعده في الدور نصف النهائي.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

تشيلسي ضد إيفرتون، سحق تشيلسي نظيره إيفرتون بنتيجة 4-0.

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مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، أنتهت بتفوق اليونايتد بنتيجة 2-0.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ27"

ريال بيتيس ضد ريال مدريد، أنتهت بسقوط ريال مدريد في فخ الخسارة بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ26"

ميلان ضد جنوى، أنتهت بفوز جنوى بنتيجة 2-1.

يوفنتوس ضد إنتر ميلان، أنتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-0.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"

بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج، أنتهت بفوز البافاري بنتيجة 2-0.