رياضة | راموس: ريال مدريد يستحق الخسارة أمام بيتيس ومشوار الليجا لا يزال طويلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس: ريال مدريد يستحق الخسارة أمام بيتيس ومشوار الليجا لا يزال طويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال راموس عقب نهاية المباراة :"أعتقد بأن النتيجة عادلة ونحن لم نقم بأشياء جيدة الليلة كما تدربنا طوال الأسبوع".
وأضاف :"نحن نستحق ذلك ويجب علينا أن نُعيد ترتيب أنفسنا والليجا لا تزال طويلة، كانت هناك بعض الاشياء جيدة في المباراة ولكن ذلك لم يكن كافيا".
وزاد :"أظن بأن حاولنا تقديم كل شيء في أرضية الملعب وريال بيتيس تراجعوا في الخلف وحافظوا على النتيجة، بالنسبة لي النتيجة مُستحقة لأننا لم نقدم الأداء المطلوب".
وواصل :"بطبيعة الحال الأسبوع الماضي فزنا وحققنا الصدارة وهذا لا يعني بأننا ضمنا اللقب وهناك العديد من المباريات المتبقية".
وأشار :"إذا كنت تريد تحقيق الليجا يجب عليك تقديم كل شيء في أرضية الميدان وأن تقاتل حتى النهاية".
وأوضح :"دخلنا مباراة الليلة وكنا نعلم بأنها سوف تكون مباراة صعبة للغاية ودائماً ما يقدم بيتيس هذا الأداء أمام جميع الفرق الكبيرة".