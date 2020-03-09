رياضة | راموس: ريال مدريد يستحق الخسارة أمام بيتيس ومشوار الليجا لا يزال طويلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس: ريال مدريد يستحق الخسارة أمام بيتيس ومشوار الليجا لا يزال طويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد عن حسارة فريقه أمام ريال بيتيس بهدف مقابل هدفين في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا" ليخسر الفريق الملكي صدارة الترتيب لمصلحة برشلونة

وقال راموس عقب نهاية المباراة :"أعتقد بأن النتيجة عادلة ونحن لم نقم بأشياء جيدة الليلة كما تدربنا طوال الأسبوع".

وأضاف :"نحن نستحق ذلك ويجب علينا أن نُعيد ترتيب أنفسنا والليجا لا تزال طويلة، كانت هناك بعض الاشياء جيدة في المباراة ولكن ذلك لم يكن كافيا".

وزاد :"أظن بأن حاولنا تقديم كل شيء في أرضية الملعب وريال بيتيس تراجعوا في الخلف وحافظوا على النتيجة، بالنسبة لي النتيجة مُستحقة لأننا لم نقدم الأداء المطلوب".

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وواصل :"بطبيعة الحال الأسبوع الماضي فزنا وحققنا الصدارة وهذا لا يعني بأننا ضمنا اللقب وهناك العديد من المباريات المتبقية".

وأشار :"إذا كنت تريد تحقيق الليجا يجب عليك تقديم كل شيء في أرضية الميدان وأن تقاتل حتى النهاية".

وأوضح :"دخلنا مباراة الليلة وكنا نعلم بأنها سوف تكون مباراة صعبة للغاية ودائماً ما يقدم بيتيس هذا الأداء أمام جميع الفرق الكبيرة".