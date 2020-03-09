رياضة | ريال مدريد يسقط أمام بيتيس ويهدي برشلونة صدارة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يسقط أمام بيتيس ويهدي برشلونة صدارة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدر ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة مساء اليوم، بهزيمته بهدفين لهدف أمام مضيفه ريال بيتيس، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب "بينيتو فيامارين" لحساب الجولة 25 من الدوري الإسباني.

تقدم المدافع سيدني لريال بيتيس في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل كريم بنزيما من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، ليسجل كريستيان تيو هدف الفوز في الدقيقة 83.

على عكس رغبة ريال مدريد الطامح في الصدارة، دخل فريق ريال بيتيس المباراة بضراوة، حيث بدا وكأنه هو الفريق الذي يبحث عن الصدارة من برشلونة.

تصدى تيبو كورتوا لجميع فص لاعبي بيتيس في الشوط الأول، إلا عرضية نبيل فقير والتي قابلت البرازيلي سيدني، والذي أودعها في الشباك مسجلاً الهدف الأول.

تذكر ريال مدريد خطورة الموقف، ليحتسب حكم المباراة ركلة جزاء في آخر أنفاس الشوط الأول، تكفل بها بنزيما.

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في الشوط الثاني، هذأ آداء لعبو ريال بيتيس نسبياً، وسط سيطرة من عناصر ريال مدريد على الفترة الأولى من الشوط، والتي شهدت تألق حارس بيتيس جويل روبليس.

لم تفرز سيطرة ريال مدريد عن أي نتيجة، ليعود ريال بينيس لحالته الكبيرة في الشوط الأول، ويواصل ضغطه على ريال مدريد، لاسيما الجبهة اليمنى التي شهدت غياب كارفخال.

ومن إحدى الهجمات، مرر المكسيكي جوارداو كرة جميلة لكريستيان تيلو، سددها بشكل متميز في شباك كورتوا، ليتنزع هدف التقدم والفوز بالمباراة.

بهذه النتيجة يعود برشلونة لصدارة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، فيما يتوقف رصيد ريال مدريد عند النقطة 56.

بعض أرقام المباراة

كانت حيازة الكرة لريال مدريد بنسبة 56% مقابل 44% لريال بيتيس، وسدد نجوم الريال 14 كرة منها 5 على المرمى، مقابل 14 كرة لريال بيتيس منها 3 على المرمى.