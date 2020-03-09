رياضة | مجلس دمنهور يصرف مرتب شهر للجهاز الفني ومكافأة فوز للاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس دمنهور يصرف مرتب شهر للجهاز الفني ومكافأة فوز للاعبين قبل مواجهة غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله، مكافأة الفوز علي الأوليمبي التي كانت ضمن منافسات بداية الدور الثاني وذلك كحافز للاعبي الفريق الأول لمواصلة الإنتصارات خلال اللقاءات المقبلة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وقال عبد الله أنه علي الرغم من وجود ضائقة مالية شديدة بالنادي خلال هذه الفترة إلا أن مجلس إدارة دمنهور أصر علي صرف مكافأت الفوز للاعبين .

وتم أيضا صرف راتب شهري للجهاز الفني والجهاز المعاون وذلك حتي يكون الجميع في كامل تركيزهم قبل المواجهة المصيرية مع غزل المحلة

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ويتبقي للاعبي دمنهور شهرين ممن الراتب الشهري، ومكافتي فوز، ويتبقي للجهاز المعاون الحالي 4 شهور من المرتبات.

وقدم كمال فريد المدير الفني لدمنهور الشكر لرجال الأعمال علاء الشرقاوي، علاء نوفل علي تدعيمهما للفريق وهو الأمر الذي يحسب لهم علي وقوفهم مع نادي دمنهور في هذا التوقيت من أجل تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد لدوري الممتاز.

ومن خلال مران الفريق الدمنهوري قام الجهاز الفني لدمنهور بعقد جلسة مع جميع اللاعبين وطالبهم بالهدوء والتركيز أكثر داخل الملعب وتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الأخضر في مباراة غزل المحلة وإستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز لإستمرار كسب ثقة الجميع وثقة الجماهير البحراوية التي تأتي خلف الفريق البحراوي دائما في كل مكان من أجل تحقيق حلم العودة من جديد إلي دوري الأضواء والشهرة.

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الأول برصيد 33نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة وبفارق نقتطين عن فاركو صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة