رياضة | أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة اليوم| غضب لاعب البارسا ورحيل محتمل للنجم الكبير وأول صفقات سيتين الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد 8 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع فوز البارسا على فريق ريال سوسيداد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو في الليجا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 8 - 3 - 2020 :-

- تير شتيجن على طاولة تشيلسي بالميركاتو الصيفي

وفقًا للصحيفة الإنجليزية "ديلي إكسبريس" أن نادي تشيلسي يطمح بضم الحارس الألماني إذا كانت إدارة برشلونة مستعدة للتفاوض حول بيعه في الانتقالات الصيفية، وأضافت الصحيفة: "الحارس البلجيكي كيبا أريزابالاجا أصاب المدرب فرانك لامبارد بالإحباط، لدرجة أنه طالب إدارة النادي بالبحث عن بديل".

- بسبب صافرات الاستهجان.. نجم برشلونة غاضب من الجماهير

غضب نجم برشلونة اللاعب جوردي ألبا بسبب صيحات الاستهجان من مشجعي ​الفريق الكتالوني خلال مباراة ريال سوسيداد، في حين دافع أيضًا عن مساعد مدرب النادي إيدر سارابيا، وقال ألبا: "لا أحد يحب اللعب بشكل سيء أو كيف نلعب في الوقت الراهن، لكنني لا أحب عندما يتم إطلاق صافرات الاستهجان في الدقيقة 15.

- كيكي سيتين يطالب برشلونة بضم لاعب أرسنال

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كشفت صحيفة "دون بالون" عن أن كيكي سيتين يرغب في ضم داني سيبايوس في الصيف خاصة بعد توتر العلاقة بينه وبين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الذي لا يرغب في عودته بعد انتهاء الإعارة، ويبحث برشلونة عن لاعب مميز بحجم داني سيبايوس في وسط الملعب بجوار الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي.

- مطالب لريال مدريد وبرشلونة بالسفر بالقطار

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المنظمة انتقدت سفر لاعبي ريال مدريد إلى مدن إسبانية يصلها القطار السريع مثل سرقسطة وسالامانكا كما سافر برشلونة السفر بالطائرة إلى العاصمة مدريد من أجل خوض لقاء الكلاسيكو، رغم وجود رحلات قطار متعددة على مدار اليوم بين المدينتين، وأكد الاتحاد الإسباني أنه سيأخذ الطلب فى عين الاعتبار لكنه لن يستطيع إجبار الأندية على السفر بالقطار في الوقت الحالي.

- ميسي يتفوق على رونالدو ويستعيد الصدارة التاريخية

صنع هدف ليونيل ميسي نجم برشلونة في مرمى ريال سوسيداد إنجازًا جديدًا بمنح فريقه الفوز في الدوري الإسباني، ورفع ميسي رصيده الإجمالي إلى 19 في صدارة هدافي الدوري الإسباني وهو ما أعاده إلى صدارة من نوع آخر، كان قد فقدها قبل 6 أسابيع، وتحديدا في 25 يناير الماضي حيث أصبحرصيده الإجمالي من الأهداف في الدوريات الخمس الكبرى إلى 438 هدفًا، وعاد ميسي للتفوق على غريمه الأزلي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 437 في بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي على الترتيب.

- نجم برشلونة يدافع عن مساعد كيكي سيتين

دافع جيرارد بيكيه عن سلوك مساعد مدرب برشلونة كيكي سيتيين، إيدر سارابيا، تجاه لاعبي الفريق خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وأكد أن اللاعبين يرون هذا الأمر طبيعياً، وعلى الرغم من اعتذاره عن انتقاداته إلا أنه صرح بأنه يجب أن تكون هناك بعض الحِدة والصرامة، وقال مدافع الفريق الكاتالوني: "عندما يكون الفريق في حالة ضعف تظهر مثل هذه الأشياء"، وأضاف: "قبل عدة أسابيع قالوا إن اللاعبين لم يقوموا بعمليات الإحماء قبل المباراة، ولم يكن ذلك بسبب ردود الأفعال السيئة، بل كانت عملية إحماء مختلفة بسبب تغيير المدرب".