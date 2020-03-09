الامارات | لقب جديد ينتظر الكرة العربية بدوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن لقب جديد ينتظر الكرة العربية بدوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جاء تأهل الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي للمربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، أول من أمس، ليضمن للكرة العربية تتويجاً جديداً في البطولة للنسخة الرابعة على التوالي.

وستكون المرة الـ13 التي يوجد فيها ممثل عربي لقارة إفريقيا في مونديال الأندية، حيث كانت البداية للرجاء في أول نسخة للبطولة عام 2000 بالبرازيل. وحجز الزمالك المقعد العربي الأول في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، الجمعة الماضية، عقب فوزه 3-2 على الترجي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وتأهل الرجاء البيضاوي عقب انتصاره الثمين 2-1 على مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، فيما صعد الأهلي بعدما اجتاز عقبة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي عقب فوزه 3-1 في مجموع اللقاءين. ويلتقي في نصف النهائي شهر مايو المقبل الزمالك مع الرجاء، والأهلي مع الوداد.

13

مرة حجزت فيها الأندية العربية مقعداً في مونديال الأندية.