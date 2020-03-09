الامارات | مربط دبي يخطف الأبصار في مهرجان الشارقة للجواد العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يخطف الأبصار في مهرجان الشارقة للجواد العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بسط مربط دبي سيطرته على بطولات مهرجان الشارقة للجواد العربي في دورته الختامية للموسم الحالي ببطولته الدولية التي اختتمت أول من أمس بنادي الشارقة للفروسية والسباق، إذ حصد ميداليتين ذهبيتين وثلاث فضيات، ليخطف صدارة البطولة بنسختها الـ21.

جاء اللقبان الذهبيان مع تتويج المهر «دي شخاط» من الفحل «دي خطاف» والفرس «دي شيرين» بذهبية المهور بعمر السنتين، وتتويج الفرس «دي غرام» بنت ماكينة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس العالمية «إف تي شيلا»، بذهبية بطولة المهرات بعمر الثلاث سنوات.

ونالت المهرة «دي جورية»، بنت الفحل «دي سراج ابن رشيم» والفرس «دي نوال»، فضية المهرات بعمر السنة، ونال المهر «دي سفار»، ابن الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي سفانا»، فضية المهور بعمر السنة، كما توشحت الفرس دي سينية، ابنة الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «رويال أميرة»، بفضية الأفراس.