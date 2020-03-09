الامارات | دبا الفجيرة يشعل المنافسة على الصعود.. و«الصقور» بعيداً عن الخطر

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يشعل المنافسة على الصعود.. و«الصقور» بعيداً عن الخطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضيقت أندية دبا الفجيرة والحمرية والبطائح الخناق على المتصدر فريق الإمارات ووصيفه دبا الحصن بانتهاء منافسات الجولة 16 لدوري الدرجة الأولى، التي أقيمت مبارياتها يومي الجمعة والسبت الماضيين، إذ فاز دبا الفجيرة على الإمارات (2-0)، وفاز البطائح على الذيد (3-0)، بينما فرض الحمرية التعادل على دبا الحصن من دون أهداف، وفي بقية المباريات فاز مصفوت على العروبة (3-0)، وتغلب العربي على التعاون (2-1).

ورغم الخسارة استمر فريق الإمارات في المركز الأول برصيد 36 نقطة، يليه دبا الحصن ثانياً برصيد 31 نقطة، ثم البطائح والحمرية ولكل منهما 26 نقطة، يليهما دبا الفجيرة في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ومصفوت 22، والعربي 16، والذيد والعروبة ولكل منهما 14، ثم مسافي 10، وأخيراً التعاون بنقطتين.

Advertisements

ويحتاج الإمارات إلى تحقيق انتصارين وانتظار ما ستؤول اليه مباريات الفرق الأخرى لضمان الصعود الرسمي للمحترفين، بينما سيحتاج دبا الحصن للفوز بثلاث مباريات بأقل تقدير لضمان البقاء في المنافسة، في المقابل سيتعين على فرق البطائح والحمرية ودبا الفجيرة الفوز في جميع مبارياتها للبقاء في المنافسة.

من جانبه، أكد مدرب الفريق الأول لنادي الإمارات المقدوني جوجيكا، أنه لن يحسب النقاط المطلوبة للصعود بعد الخسارة أمام دبا الفجيرة بهدفين نظيفين، بل إن الفريق يسعى للفوز بجميع مبارياته المتبقية في البطولة وسيواصل اللعب بقوة حتى لو ضمن الصعود مبكراً، وقال جوجيكا لـ«الإمارات اليوم»: «خسرنا المباراة بشكل غريب لأننا استقبلنا هدفين في دقائق قليلة، بينما أضعنا فرصاً سهلة جداً أمام مرمى دبا الفجيرة، وعلى الرغم من ذلك فقد أدى اللاعبون بشكل جيد، وعلى الرغم من ان الخسارة مزعجة الا أنها يمكن أن تكون حافزاً للانتباه لبقية المباريات، وفريقنا يفرق عن صاحبي المركزين الثالث والرابع البطائح والحمرية 10 نقاط، لكننا سنلعب من أجل أن نفوز ونقدم اداء مميزاً في جميع المباريات المتبقية».