شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت للتأهل إلى نهائى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور صرف 50 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق الكروى الأول من مستحقاتهم المتأخرة عقب التأهل لدور نصف النهائى بدورى الأبطال، كان الزمالك قد تخطى عقبة الترجى التونسى بالفوز عليه بنتيجة 3-2 فى مجموع المباراتين بعد الفوز فى مواجهة الذهاب التى أقيمت فى القاهرة بنتيجة 3-1، والخسارة فى تونس بهدف مقابل لا شىء.

واجتمع مرتضى منصور، رئيس النادى مع اللاعبين بعد عودتهم من تونس أشاد خلالها بالأداء والروح القتالية التى ظهروا بها خلال مواجهة الإياب خصوصا فى ظل الشحن والضغط المعنوى الذى تعرض له اللاعبون منذ تواجدهم فى تونس حتى انتهاء المباراة، وأكد منصور خلال جلسته مع اللاعبين أن مجلس الإدارة لا يتأخر فى تلبية احتياجاتهم ويسعى جاهدا فى صرف المستحقات المالية دون تأخير حتى يتمكنوا من مواصلة مشوارهم الأفريقى والتأهل إلى المباراة النهائية.

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واعتبر منصور أن ما تحقق خلال شهر فبراير الماضى ومارس الجارى بتحقيق بطولتى السوبر المحلى والإفريقى ثم التأهل إلى نصف النهائى يعد إنجازا كبيرا يحسب للجهاز الفنى بقيادة كارتيرون المدير الفنى واللاعبين، لافتا إلى أن الفريق لا يزال أمامه تحديات كبيرة من أجل المنافسة على اللقب الإفريقى، لكن مجلس الإدارة يركز فى المباراة المقبلة أمام الرجاء المغربى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة يدرس مضاعفة المكافآت المالية للاعبين فى حالة بلوغ دور النهائى لدورى الأبطال.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل المجلس – فإن مرتضى منصور أبلغ المقربين منه أنه يسعى جاهدا لحصد اللقب الإفريقى الغائب عن القلعة البيضاء منذ أكثر من 15 عاما حتى يكون المجلس الحالى قد جمع كافة البطولات الغائبة عن فريق الكرة فى السنوات الماضية سواء بحصد بطولة الدورى مرتين وكأس مصر والسوبر المحلى والإفريقى والكونفيدرالية. وفى ذات السياق حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» يومى 1 و2 مايو المقبل لإقامة مواجهة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربى بالمغرب، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين أحد يومى 8 أو 9 من نفس الشهر، بينما تقام المباراة النهائية فى الكاميرون أو المغرب يوم 29 مايو المقبل. فى شأن آخر يعود الفريق اليوم لاستئناف تدريباته عقب الراحة التى حصل عليها بناء على قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول الذى أعطى اللاعبين راحة الأحد قبل استئناف التدريبات من أجل خوض مباريات الدورى الممتاز التى يستهلها الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل. وينتظر أن يجرى كارتيرون تعديلات على التشكيل الأساسى للفريق حتى يمنح المدير الفنى الفرصة للاعبين فى الظهور وبمستوى مميز أملا فى الحاجة إليهم فى أى مباراة بالدورى أو مباراتى نصف نهائى دورى الأبطال. بينما يدرس مسؤولو القلعة البيضاء عقد جلسة مع الثنائى محمود علاء وعبدالله جمعة مدافعا الفريق الكروى الأول من أجل تمديد عقديهما حسب المفاوضات التى ستتم بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.