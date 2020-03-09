شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتحدى الجونة فى بداية الدور الثانى للدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلى، نظيره الجونة فى الخامسة مساء الإثنين ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب استاد الإسماعيلية.

يدخل الإسماعيلى اللقاء بقيادة ديديه جوميز، المدير الفنى، برصيد 21 نقطة فى المركز التاسع، ويتطلع لبداية قوية فى الدور الثانى للدورى حيث استغل الجهاز الفنى فترة التوقف لعلاج الأخطاء وتجهيز كل العناصر، ويفقد الفريق جهود أحمد أيمن لعدم إتمال شفاؤه، وما زال فى مرحلة التأهييل كما يغيب عبد الرحمن مجدى فى ظل تعرضه لبعض الفطريات فى القدم.

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من جانبه أكد أدهم السلحدار المدرب العام للإسماعيلى أن مواجهة الجونة صعبة للغاية، فى ظل القدرات الفنية التى يتمتع لاعبو الفريق المنافس، مشيرا إلى أن الأخير حقق نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة قبل التوقف.

وأوضح السلحدار أن ثانى الأسباب التى تزيد من صعوبة اللقاء تواجد جهاز فنى مميز بقيادة بيدرو الذى سبق له تولى تدريب الإسماعيلى من قبل.

وواصل: نتطلع لتكرار البداية المميزة للفريق بالدور الأول للمسابقة من أجل تحسين الترتيب، استفدنا جيدا من فترة التوقف فى إصلاح الأخطاء.

على الجانب الآخر، يرفع الجونة بقيادة بيدرو بارنى، المدير الفنى شعار التحدى لرغبته فى العودة بنقاط المباراة لتحسين وضعه فى الجدول بعدما توقف رصيده عند 19 نقطة فى المركز الثانى عشر، وحرص المدير الفنى على رفع معدلات اللياقة البدنية خلال التدريبات الأخيرة بجانب تحفيظهم للخطة التى سيخوض بها اللقاء.