شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: نسعى للمربع الذهبى.. ومواجهة الزمالك صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بالأداء الذى ظهر عليه فريقه خلال مباريات الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز. وقال طلعت: «راض تمامًا عن الأداء الذى ظهر عليه اللاعبون فى الدور الأول للدورى، باستثناء المباريات الأخيرة التى حققنا بها نتائج سلبية»، مضيفًا أن «التواجد فى المركز الخامس أمر جيد، ولكن طموحنا هو إنهاء المسابقة فى المربع الذهبى، لأننا نرغب فى العودة للمشاركة فى البطولات الإفريقية من جديد».

وتابع «يحسب بشكل كبير لمجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى، المستوى الذى ظهر عليه الفريق هذا الموسم، بعدما وفر جميع الإمكانيات المادية والإدارية للاعبين».

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وأوضح «تراجع نتائج الفريق فى نهاية الدور الأول يعود إلى الإرهاق الذى تعرض له اللاعبون نتيجة ضغط المباريات فى الفترة الماضية، خاصة أننا لا نملك دكة البدلاء القادرة على تعويض غياب اللاعبين الأساسيين». وأشار إلى أن الصفقات التى تم تدعيم بها النادى فى الميركاتو الشتوى الماضى، إضافة قوية للفريق، لافتًا إلى أن «اللاعبين الجدد كان ينقصهم الانسجام مع اللاعبين القدامى، وهو ما نجحنا فى تحقيقه خلال فترة توقف الدورى».

كان الاتحاد السكندرى قد دعم صفوفه فى الميركاتو الشتوى بالتعاقد مع كل من المهاجم الليبى محمد أنيس سالتو والجناح محمد الصباحى والمدافع الليبى عمر الميدانى.

وعن مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الثانى للدورى، قال طلعت إن الزمالك فريق كبير بكل تأكيد وحقق نتائج متميزه سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى فى الفترة الأخيرة وحقق لقبى السوبر الإفريقى والمصرى، وهو الأمر الذى يؤكد أن المواجهة معه لن تكون سهلة على الإطلاق، ولكن الاتحاد أيضا لن يكون بالخصم السهل، وأضاف: «خضنا بعض المباريات الودية فى الفترة الماضية، مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى، حرصنا خلالها على معالجة بعض الأخطاء وتجهيز جميع اللاعبين لمباراة الزمالك، خاصة الصفقات الجديدة التى أظهرت إمكانيات كبيرة وسوف تكون بمثابة دعم كبير للاتحاد فى منافسات الدور الثانى والتى من المتوقع أن تكون أكثر شراسة لرغبة كل فريق فى تحقيق الفوز».