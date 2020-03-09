المصري البورسعيدي يودع الكونفدرالية بخسارته من نهضة بركان المغربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ودع المصري البورسعيدي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة بنتيجة 1-0 أمام نهضة بركان في إياب ربع نهائي البطولة اليوم الأحد على ستاد بركان البلدي. Advertisements وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في مصر الأسبوع الماضي بالتعادل 2-2، ليحسمها الفريق المغربي في المجموع 3-2.

بتلك النتيجة يتأهل نهضة بركان لمواجهة مواطنه حسنية أغادير في نصف نهائي البطولة الذي سيقام شهر مايو القادم. ويلتقي في المرحلة ذاتها نادي بيراميدز بحوريا كوناكري.

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