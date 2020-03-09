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حوريا الغيني يـتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية ويضرب موعداً مع بيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق حوريا الغيني إلى نصف نهائي الكونفيدرالية بعد فوزه على ضيفه إنيمبا النيجيري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد 28 سبتمبر في لقاء العودة بالدور الربع نهائي من البطولة.

واستفاد حوريا من تعادله ذهابًا، في نيجيريا، بهدف لمثله، ليضرب الفريق الغيني، موعدًا مع بيراميدز، في الدور نصف النهائي.

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وسجل سيمون بولاجي، هدف التقدم، في الدقيقة 28، قبل أن يتمكن بوبكار سماسيكو، في الدقيقة 84، من عمر اللقاء.

وكان بيراميدز، قد عبر إلى الدور نصف النهائي، لبطولة كأس الكونفيدرالية، وذلك رغم خسارته أمام زاناكو الزامبي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على استاد الدفاع الجوي، ضمن إياب الدور ربع النهائي، للبطولة.

واستفاد بيراميدز، من فوزه ذهابًا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الزامبية لوساكا، الأحد الماضي.

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