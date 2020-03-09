شكرا لقرائتكم خبر عن حسنية أغادير المغربي يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق حسنية أغادير المغربي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية،بعد الفوز على ضيفه النصر الليبي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "أردار" بمدينة أغادير في إياب دور الثمانية.

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الهدف الأول أحرزه اللاعب كريم البرقاوى من ركلة جزاء فى الدقيقة 69، وسجل رضا عطاسى الهدف الثانى فى الوقت بدل الضائع من المباراة.

وكان حسنية أغادير قد حقق فى مباراة الذهاب خارج ملعبه على النصر الليبى بخمسة اهداف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "بتروسبورت" بالقاهرة ليتاهل بمجموع المبارتين 7-0.

جدير بالذكر أن حسنية أغادير سيواجه الفائز من مواجهتى المصرى البورسعيدى ونهضة بركان المغربى، حيث تنطلق مواجهة الإياب فى التاسعة مساء فى مدينة بركان بعد تعادل الفريقين ذهابا 2-2 على ملعب الدفاع الجوى فى القاهرة.