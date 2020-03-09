شكرا لقرائتكم خبر عن جلال يعالج أخطاء المقاصة فى الإسماعيلية قبل مواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة، خضوع عدد من لاعبى الفريق لمران مكثف، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية حيث أدى السداسى صلاح ريكو وأودو موسيس وأحمد صبيحة وأحمد ياسين وحمادة فاروق ومحمد دسوقى مجموعة من التدريبات البدنية القوية، بجانب بعض التدريبات الخفيفة بالكرة، وذلك بهدف رفع مستوى لياقتهم وتجهيزهم لمباريات الفريق المقبلة.

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من ناحية أخرى، اطمأن جلال على جاهزية لاعبيه خلال التجربة الودية التى فاز فيها الفريق على شيكو المنصورة بنتيجة 3- صفر، على هامش المعسكر.

ووضح خلال التجربة مدى استيعاب اللاعبين لبعض الأساليب التكتيكية التى سيعتمد عليها فى المرحلة المقبلة، وذلك قبل أول مباراة رسمية قادمة أمام أسوان والمقرر إقامتها فى الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ18 للدورى.

ويركز جلال خلال التدريبات على النواحى الفنية والتكتيكية كما يقوم لاعبو الفريق بعدة تدريبات متنوعة بالكرة تشتمل على كيفية التحرك بالكرة بين لاعبى الخصم، والضغط على حامل الكرة من الفريق المنافس، بجانب تنفيذ بعض الجمل الفنية كما يحرص المدير الفنى على تصحيح بعض السلبيات، وشرح كيفية تنفيذ التعليمات الخططية للجهاز الفنى بشكل دقيق.