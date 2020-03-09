شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تحاضر للجهاز الفني لطنطا قبل تطبيق الفار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالأتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء القادم لتقام في تمام السابعة والنصف مساءا بدلا من الثانية والنظف ظهرا . Advertisements وقام مسئولى نادى طنطا بتوفير بعض المعدات الخاصة للتصوير لمساعدة تقنية الفيديو خلال المباريات المرحلة المقبلة عقب تطبيق الـ" VAR " فى بطولة الدورى المصرى . أعلن مسئولو نادي طنطا برئاسة فايز عريبي جاهزية النادي لتطبيق تقنية الـvar ، بعد زيارة مسئولين من اتحاد الكرة اليوم وقامو بعمل المعاينات تمهيداً لتطبيق تقنية حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة لفريق طنطا على ملعبه.

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