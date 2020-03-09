شكرا لقرائتكم رسميا.. انتهاء موسم كريم نيدفيد في الأهلي للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ومن المقرر أن يتوجه كريم نيدفيد الى ألمانيا من جديد لتحديد مصيره من الخضوع لجراحة جديدة أو الاكتفاء بتنفيذ برنامج تأهيلي جديد عقب الراحة التامة التي منحها الطبيب الألماني لمدة شهر .
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جنوب أفريقيا في بداية رحلة العودة للقاهرة بعد خوض مباراة صن داونز ببطولة أفريقيا.
وبدأ بعثة الأهلي رحلة العودة في السابعة مساء حيث استقلت حافلة من بريتوريا الي جوهانسبرج في رحلة استغرقت قرابة الساعة ثم تستقل طائرة التى أقلعت منذ قليل لتصل القاهرة في الخامسة الا ربع فجرا.
وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، ليضرب موعدا مع الوداد المغربي في نصف النهائي، بعد الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة.
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