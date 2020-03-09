شكرا لقرائتكم أحمد حسن: عماد متعب غادر المستشفى بعد تحسن حالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال الصقر في تصريحات تلفزيونية: "أرجي من الجميع تحري الدقة في أخباره، والناس تسببت في قلق أهله" وتابع: "متعب غادر المستشفى وأنه شعر بدوران خفيف وذهب من أجل ي الاطمئنان على حالته الصحية فقط وحالته لم تسوء كما ردد الجميع"

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