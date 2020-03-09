7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 3 / 2020 فى مقدمتها ، البدرى يستدعى صلاح وحجازى وتريزيجيه وكوكا ويستبعد الننى من مواجهة توجو استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا استقر مسئولو استاد القاهرة على استضافة مباراتى الأهلي و الزمالك في دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل ، و تأجيل تطوير أرضية استاد القاهرة . البدرى يستدعى صلاح وحجازى وتريزيجيه وكوكا ويستبعد الننى من مواجهة توجو أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة. الشناوي يتحدث عن التتوبج الأفريقي والاحتراف والثار من صن داونز وحصد الدوري قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة صن داونز الأخيرة، التي أقيمت السبت الماضي على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، شهدت حالة من التركيز الشديد والاستعداد القوي على المستويين النفسي والفني، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب وعلى النتيجة وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي. Advertisements انتهت أحداث مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي بفوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد بطل مصر للدور نصف النهائي من البطولة، مستفيداً بفوزه بمباراة الذهاب في زامبيا بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد. فيديو.. بيراميدز يخسر من زاناكو بهدف ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية تعديل موعد مباراة طنطا و وادى دجلة في الدورى المصرى قررت لجنة المسابقات بالأتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة طنطا ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء القادم لتقام في تمام السابعة والنصف مساءا بدلا من الثانية والنظف ظهرا . شاهد.. تفاصيل الأزمة الصحية لعماد متعب ورسالة هامة لجماهيره تحسنت الحالة الصحية لعماد متعب، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء ممارسته الرياضة، وبالتحديد لعبة البادل، مع سيد معوض المدرب المساعد للمنتخب الوطني، وغادر متعب نجم الكرة المصرية السابق العناية المركزة بعد تحسن حالته الصحية، في الوقت الذي يستعد لمغادرة المستشفى والعودة لمنزله خلال ساعات من الأن.

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