أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 8 / 3 / 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا

نهضة بركان يهزم المصرى البورسعيدى بهدف ويتاهل لنصف نهائى الكونفيدرالية

فاز فريق نهضة بركان المغربى على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ أحرزه العربى الناجى في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما في إياب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل للدور قبل النهائي للبطولة .

استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا

استقر مسئولو استاد القاهرة على استضافة مباراتى الأهلي و الزمالك في دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل ، و تأجيل تطوير أرضية استاد القاهرة .

البدرى يستدعى صلاح وحجازى وتريزيجيه وكوكا ويستبعد الننى من مواجهة توجو

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، ويستعد الفراعنة لمواجهة توجو يومى 26و29 مارس الجارى فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وتحتل جزر القمر قمة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط وكينيا في المركز الثاني برصيد نقطتين ومنتخب مصر في المركز الثالث بنفس الرصيد وتوجو في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

تأكيداً لليوم السابع.. حسام البدرى يستبعد عمرو وردة من صفوف الفراعنة

استبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، عمرو وردة المحترف بصفوف نادي لاريسا اليوناني من الانضمام لصفوف الفراعنة خلال معسكر المنتخب المقرر انطلاقه يوم 23 مارس من الشهر الجاري، استعدادًا لمواجهتى توجو يومي 26 و29 مارس، فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون

الشناوي يتحدث عن التتوبج الأفريقي والاحتراف والثار من صن داونز وحصد الدوري

قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة صن داونز الأخيرة، التي أقيمت السبت الماضي على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، شهدت حالة من التركيز الشديد والاستعداد القوي على المستويين النفسي والفني، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب وعلى النتيجة وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

Advertisements

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي بفوز الأخير بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد بطل مصر للدور نصف النهائي من البطولة، مستفيداً بفوزه بمباراة الذهاب في زامبيا بثلاثة أهداف دون رد سجلها على جبر ومحمد فاروق وعبد الله السعيد. فيديو.. بيراميدز يخسر من زاناكو بهدف ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية