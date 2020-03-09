شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلي والزمالك في 24 تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادة الكرة المصرية هيبتها من جديد في القارة السمراء، بعد تأهل القطبين الأهلي والزمالك، إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لأول مرة منذ ما يقرب من 15 عاماً ليتواجد أكبر فريقين في مصر في هذا الدور.

ولكن ماذا فعل الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل هذا التأهل؟

الأهلي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 16 مرة بعد تأهله الأخير وتغلبه على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، نجح الأهلي في اجتياز نصف النهائي نجح في حصد اللقب في 8 نسخ بينما خسر اللقب القاري في 4 نسخ، فيما عجز المارد الأحمر عن اجتياز نصف النهائي في 3 مرات أخرى.

ألقاب الأهلي جاءت في أعوام: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

أما سنوات الوصافة فجاءت كالتالي: 1983، 2007، 2017، 2018.

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أما نادي الزمالك فسجل تأهله العاشر إلى نصف النهائي بعد تخطيه الترجي التونسي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، حيث توج بالبطولة خمس مرات وحصل على لقب الوصيف مرتين، ولم ينجح فرسان ميت عقبة في اجتياز نصف النهائي مرتين، وما زال الفريق الأبيض يترقب مصير التأهل العاشر.

ألقاب الزمالك بالبطولة جاءت في السنوات التالية: 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.

فيما جاءت سنوات الوصافة كالتالي: 1994، 2016.

وكانت أكبر نتيجة حققها كلا القطبين في نصف النهائي، هي الفوز الكبير الذي حققه الأهلي على النجم الساحلي التونسي بسداسية مقابل هدفين في نسخة دوري الأبطال عام 2017، إلا أن المارد الأحمر رغم ذلك لم يستطع أن يتوج بالبطولة وخسر المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي المغربي.