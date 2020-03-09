شكرا لقرائتكم فتح الله: المنافس الأصعب ينتظر بيراميدز في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال فتح الله خلال تصريحات تلفزيونية: "غير راضي عن الخسارة رغم صعودنا لنصف النهائي"

وأردف: كنا نضمن الصعود ولذلك دفعنا ببعض اللاعبين الغير أساسيين وأرحنا البعض الأخر من أجل مباراة انبي بالدوري، ورغم ذلك لم نكن نرغب في تلقي الخسارة حتى وان لم تكن مؤثرة.

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وتابع: نطمح في حصد لقب الكونفدرالية، مواجهة حوريا بنصف النهائي في مايو لن تكن سهلة، أرى انه سيكون المنافس الأصعب لنا خلال مشوارنا بالبطولة.

واكمل: نصب كامل تركيزنا الأن في بطولة الدوري، نريد تحسين مركزنا بالبطولة المحلية.

وعن خروج المصري من البطولة أمام نهضة بركان قال : ارى ان تعادل الفريق البورسعيدي في مصر قلص من فرص صعوده خلال لقاء العودة.