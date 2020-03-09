شكرا لقرائتكم فتح الله: المنافس الأصعب ينتظر بيراميدز في الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال فتح الله خلال تصريحات تلفزيونية: "غير راضي عن الخسارة رغم صعودنا لنصف النهائي"
وأردف: كنا نضمن الصعود ولذلك دفعنا ببعض اللاعبين الغير أساسيين وأرحنا البعض الأخر من أجل مباراة انبي بالدوري، ورغم ذلك لم نكن نرغب في تلقي الخسارة حتى وان لم تكن مؤثرة.
وتابع: نطمح في حصد لقب الكونفدرالية، مواجهة حوريا بنصف النهائي في مايو لن تكن سهلة، أرى انه سيكون المنافس الأصعب لنا خلال مشوارنا بالبطولة.
واكمل: نصب كامل تركيزنا الأن في بطولة الدوري، نريد تحسين مركزنا بالبطولة المحلية.
وعن خروج المصري من البطولة أمام نهضة بركان قال : ارى ان تعادل الفريق البورسعيدي في مصر قلص من فرص صعوده خلال لقاء العودة.
كانت هذه تفاصيل خبر فتح الله: المنافس الأصعب ينتظر بيراميدز في الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.