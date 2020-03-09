شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: رفضت فكرة الجندي المجهول في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أسامة نبيه، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه استمر لعدة مواسم داخل صفوف الفريق الأبيض يلعب في عدة مراكز والجميع يطلق عليه "الجوكر" لاجادته في أكثر من مهمة.

وأضاف نبيه خلال حلوله ضيفاً على شاشة قناة الزمالك ببرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي:" رفضت أن أستمر "جوكر وجندي مجهول" وتحررت وطلبت أن أشغل مركز المهاجم الصريح".

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وأوضح:" عقب اعتزال جيل مميز للزمالك في نهاية التسعينات قررت أن أقود هجوم الفريق وساعدني في ذلك وجود الهولندي رود كرول على رأس الجهاز الفني للفريق، حيث كنت أشارك معه كمهاجم صريح حينما كان يتولى تدريب منتخب مصر".

وأنهى تصريحاته مؤكداً على اعتزازه بالأهداف التي سجلها عندما انتقل لشغل مركز المهاجم الصريح في الزمالك، مؤكداً أن اللاعب الهداف دائماً ما يترك بصمة وذكرى لدى الجماهير عكس ما يطلقون عليهم الجنود المجهولة رغم عظامة أسمائهم.