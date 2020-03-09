شكرا لقرائتكم أيمن منصور يروي ذكريات هدفه في الأهلي بالسوبر الأفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ذكريات هدفه في شباك الأهلي بالسوبر الأفريقي في جنوب أفريقيا عام 1994.

وقال منصور خلال حلوله ضيفاً على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي:" أشرف يوسف مرر لي الكرة بشكل مميز واتخذت قرار التصويب في ثوانٍ".

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وأضاف أيمن منصور:"السبب الرئيسي في تفكيري في التسديد هو غياب الضغط الدفاعي من لاعبي الأهلي ، فتراجع 4 منهم للخلف دون أي ضغط".

وأتم تصريحاته مؤكداً أنه واحد من أغلى أهدافه في تاريخه مع الزمالك وأن أنصار النادي الأبيض دائماً ما يلقبونه بالسوبر.