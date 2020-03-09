شكرا لقرائتكم خالد مهدي: مختار مختار مستمر مع الانتاج حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، أنه لا يعلم شيئاً عن حديث مختار مختار، المدير الفني للفريق، الذي يلمح فيه إلى رحيله عن مهمته في نهاية الموسم.
وأضاف مهدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مختار مختار سعيد للغاية بوجودي في الانتاج على مدار 4 مواسم متتالية، ولا أعلم إذا كان أدلى بتصريح عن رحيله أم لا".
وواصل تصريحاته:" مختار تلقى 3 عروض في الفترة الماضية ولكن عقده ينتهي مع الانتاج مع نهاية الموسم الجاري، ولم تتحدد مسألة رحيله من عدمه".
وأنهى حديثه مشيداً بباسم مرسي، مهاجم الانتاج الحالي والزمالك السابق، مؤكداً أن تغير بشكل واضح للأفضل في الفترة الأخيرة وفتح صفحة جديدة مع نفسه".
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