شكرا لقرائتكم الأرقام تكشف الوجه الحقيقي لطارق العشري في ليلة وداع الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الأرقام تواضع مستوى طارق العشري فنيا في ليلة ودع فريق المصري البورسعيدي للكونفدرالية بالهزيمة أمام نظيره ومضيفه فريق نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الكونفدرالية.

وضرب فريق نهضة بركان موعدا مع حسنية أغادير المغربي أيضا، في نصف النهائي، فيما سيجمع نصف النهائي الأخر فريق بيراميدز المصري أمام حوريا كوناكري الغيني.

كانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وكان المصري يحتاج للفوز ولو بفارق هدف وحيد أو التعادل الإيجابي بأكثر من هدفين لضمان العبور لنصف النهائي، لكن واقعية الفريق المغربي حسمت بطاقة الترشح لصالحه.

وفشل الفريق البورسعيدي في الحصول على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي وتحقيق المفاجأة التي يتمناها جماهيره بعد مشوار جيد للفريق خلال دور المجموعات نجح فيه بالحصول على المركز الثاني خلف نادي بيراميدز المصري برصيد 10 نقطة.

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ويعتبر نهضة بركان من أقوى فرق البطولة المُرشح بقوة للوصول إلى النهائي مرة أخرى بعد بطولة الكونفدراليه 2019 التي خسرها أمام الزمالك في النهائي بركلات الترجيح، حيثُ نجح في تصدر مجموعته في البطولة الحالية رغم صعوبتها برصيد 11 نقطة.

وجاءت الأرقام كالتالي: