شكرا لقرائتكم رسميا.. المنتخب الأولمبي يواجه البرازيل في القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة خطابا من نظيره البرازيلي بالموافقة على مواجهة فراعنة المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، لمنتخب السامبا في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بدلا من خوض المباراة في الإمارات.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن انه اتفق علي خوض مباراتين ودية للمنتخب الأوليمبي البرازيلي بكامل نجومه أمام منتخب مصر في الفترة من 23 إلى 29 مارس الجارى فى فترة التوقف الدولي.

وأعلن المدرب البرازيلي أندريه جارديان المدير الفني لمنتخب البرازيل الأوليمبي قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق في مارس الحالي وأبرزهم لاعبا ريال مدريد فينيسيوس جونيور و رينيير، بالإضافة لباكيتا لاعب الميلان الإيطالي .. و باولينو مهاجم بايرن ليفركوزن الألماني.

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ومن المنتظر أن يعلن شوقي غريب عن أسماء اللاعبين المختارين لمعسكر معسكر يوم 18 مارس الجاري بالتوافق مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لإختيار أسماء للمنتخب الأول على أن يضم غريب المستبعدين من قائمة البدري خاصة أن هناك أسماء ستنضم للمنتخب الأول على رأسهم مصطفي محمد مهاجم الزمالك .

يذكر أن شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي قد أحال ملف إنضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي إلى المنتخب الأوليمبي للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2020 ، إلى مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.