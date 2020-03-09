شكرا لقرائتكم تكريم رئاسي لمنتخب مصر لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وعبر المهندس هشام نصر عن سعادته بجهود الدولة و تقديرها لأبناءها الرياضيين ففي كل المحافل الدولية ، موجها الشكر للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية لما يبذله في دعم الاتحاد .

وقال نصر أنه من إنشغال الجميع بالاعداد والتجهيز لاستضافة مصر لمونديال اليد وهو الحدث العالمي الابرز خلال الفترة المقبلة الا ان الدولة لم تنسي ما تحقق من انجاز وتستعد لمكافاة الابطال بما يتناسب مع الانجازات التي حققوها..

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أوضح نصر ان المنتخب يستعد بشكل مستمر لأولمبياد طوكيو بقيادة مديره الفني الاسباني روبيرتو جارسيا وان المنتخب يتعامل كانه نادي يتجمع بشكل مستمر طوال العام ولا تتوقف تدريباته واستعدادته ، وان هناك برنامجا قويا وخطة طويلة المدي يتم تطبيقها بداية من بطولة افريقيا ومرورا بأولمبياد طوكيو وحتي الوصول لكأس العالم .

قامت شركة بريزنتيشن، برئاسة منتصر النبراوى، مؤخرا بتنظيم حفل تكريم لمنتخب مصر لكرة اليد الحاصل على بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس، بحضور وزير الشباب الرياضة أشرف صبحى ورئيس اتحاد كرة اليد هشام نصر وأعضاء مجلس الإدارة.

وأحيا حفل التكريم النجم هشام عباس الحفل للاحتفاء بلاعبى منتخب مصر لكرة اليد الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2020 التى أقيمت فى تونس، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020