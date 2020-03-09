شكرا لقرائتكم تشيلسي يمزق شباك إيفرتون ويتمسك بـ"الرابع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي لكرة القدم وفرصته في الحصول على أحد مقاعد دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بفوزه الكبير 4 - صفر على إيفرتون يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما ماسون مونت والإسباني بدرو رودريغيز في الدقيقتين 14 و21 وفي الشوط الثاني سجل البرازيلي ويليان والفرنسي أوليفيه جيرو هدفين آخرين في الدقيقتين 51 و54 ليقودا فريق المدرب لامبارد للفوز الساحق.

وواصل تشيلسي انتفاضته في المسابقة وثأر لهزيمته 1 - 3 أمام إيفرتون في مباراتهما بجولة الذهاب في الموسم الحالي ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين فقط خلف ليستر سيتي وتجمد رصيد إيفرتون عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالبطولة.