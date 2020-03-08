ايقاف النشاط الكروي في سوريا بسبب فيروس كورونا

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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم الاحد عن تأجيل النشاط الكروي لكافة البطولات المحلية بكل الفئات اعتبارا من 10 اذار/مارس الجاري وحتى 15 نيسان/ابريل المقبل، وذلك تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان الى أن توقيف النشاط جاء "تماشيا مع توصيات الاتحادين الدولي والاسيوي لكرة القدم المتضمنة تأجيل النشاطات والفعاليات الكروية خلال الفترة الحالية بسبب اعتبارات الصحة والسلامة العامة".

وكان الاتحاد السوري لكرة السلة أعلن أيضا إيقاف وتأجيل كافة أنشطته لذات السبب بتوصيات من الاتحادين الدولي والاسيوي للعبة.

ويأتي قرار الاتحاد السوري لكرة القدم في اليوم الذي وافقت اتحادات اللعبة في غرب آسيا على اقتراح الاتحاد الدولي (فيفا) إرجاء مباريات التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد مصدر في الاتحاد الإماراتي الأحد.

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وأتى ذلك في أعقاب اجتماع عقده ممثلون لبعض اتحادات الغرب بحضور ممثلين للاتحاد الآسيوي اليوم في الإمارات، بعد يومين من اجتماع مماثل لأطراف آخرين في غرب آسيا عقد في قطر.

وانعكس فيروس كورونا فوضى على الأحداث الرياضية من حول العالم حيث ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب هذا الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 3600 شخص، فيما أصيب به نحو 105 أشخاص في قرابة 100 دولة.

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