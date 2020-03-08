شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: مين "واسطة" كوكا علشان ينضم للمنتخب في كل المعسكرات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ابدى طارق يحيي نجم الزمالك الاسبق دهشته من انضمام احمد حسن كوكا، لاعب نادى أوليمبياكوس اليونانى، للمنتخب الوطنى ضمن اختيارات حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الأول التي أعلنها اليوم استعدادا لدخول معسكر مارس.
أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١بالكاميرون
وشملت القائمة 4 لاعبين هم
أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)
محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )
أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني )
محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيي: مين "واسطة" كوكا علشان ينضم للمنتخب في كل المعسكرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.