شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: مين "واسطة" كوكا علشان ينضم للمنتخب في كل المعسكرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ابدى طارق يحيي نجم الزمالك الاسبق دهشته من انضمام احمد حسن كوكا، لاعب نادى أوليمبياكوس اليونانى، للمنتخب الوطنى ضمن اختيارات حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الأول التي أعلنها اليوم استعدادا لدخول معسكر مارس.

واكد طارق يحيي، خلال تقديمه برنامج زملكاوى، في قناة الزمالك، ان هناك العديد من اللاعبين فى الدورى المصرى يستحقون الإنضمام للفراعنة افضل فائدة من كوكا الذى حصل على العديد من الفرص خلال السنوات الماضية، وقال "عايز اعرف مين واسطة أحمد حسن كوكا علشان ينضم للفراعنة طول الفترات الماضية ولم يثبت جدارته بالرغم كل الفرص التى حصل عليها".

أعلن الجهار الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة استعدادا لمواجهة توجو يومي ٢٦ و٢٩ مارس الجاري في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١بالكاميرون

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وشملت القائمة 4 لاعبين هم

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

أحمد حسن كوكا( أوليمبياكوس اليوناني )

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي.