شكرا لقرائتكم خبر عن المنشطات تعقد جلسة توعية مع لاعبي المصارعة بالمركز الأولمبى غدآ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد أسامة غنيم مدير الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، غدا الاثنين، جلسة توعية من أخطار المنشطات مع لاعبي المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

وتحرص الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، علي عقد جلسات مع جميع اللاعبين قبل المشاركة في أي بطولات دولية أو قارية للتوعية من المنشطات والمكملات الغذائية حتي لا يقع أحد اللاعبين للايقاف بسبب حصوله علي مادة منشطة ممنوعة دولياً.

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وكان اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار قد قرر تغيير خطة الاعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 ، بعد إلغاء البطولة المؤهلة والتي كان مقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 12 إلى 15 مارس الجارى .

كان الاتحاد الدولى للمصارعة قرر تأجيل البطولة التأهيلية و التي تقام بالمغرب مارس الجارى ، بسبب تفشى مرض كورونا ، وتلقي الاتحاد المصرى رسالة من الدولي المصارعة بتأجيل البطولة التأهلية لأولمبياد طوكيو لقارة افريقيا و استراليا و التى كان من المقرر إقامتها من 12 إلى 15 مارس بمدينة الجديدة الجزائرية ، وذلك بناء علي إفادة من الحكومة المغربية تخوفا من الكورونا. و من المنتظر تنظيم البطولة نهاية ابريل او مايو .

وأكد عصام النوار رئيس الاتحاد أنه بعد هذا القرار سيتم تغيير خطة الاعداد لطوكيو، بالاستمرار في المعسكر المقام بالمركز الاولمبى بالمعادى ، على أن يتم إقامة معسكر خارجى في إحدى الدول ، أو البطولات الودية ، حيث تمت مخاطبة عدد كبير من الدول ، للاستفسار عن المعسكرات خلال الفترة المقبلة