شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة.. المركز الأولمبي يستضيف معسكر لمنتخب اليد استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل المنتخب الأول لكرة اليد، فى معسكر مغلق بالمركز الأوليمبى يوم الجمعة القادمة، فى أولى انطلاقات الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020.
وعقد مسئولو اتحاد اليد جلسة مع وزير الشباب والرياضة مؤخرا للوقوف على الخطة النهائية للإعداد لأولمبياد طوكيو خلال المرحلة المقبلة .خطة الإعداد التى تم طرحها على الوزير تمت عقب الاجتماع الذى عقده مسئولو الاتحاد والمدير الفنى الإسبانى لتحديد محاور خطة الإعداد والمعسكرات المطلوبة لتجهيز الفراعنة لأولمبياد طوكيو.
الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو يتابع مباريات الدورى الممتاز لانتقاء العناصر الأفضل لبحث إمكانية ضمها مع المجموعة المتواجدة فى المعسكر، خاصة أن هناك عناصر ظهرت بمستوى متميز من أجل المشاركة العالة فى الأولمبياد والبحث عن ميدالية أولمبية .
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