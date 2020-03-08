شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهاجم نهضة بركان بوادى وياسر وطقطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء نهضة بركان بعد قليل في إياب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية .

وضمت التشكيلة كل من :-

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح

خط الدفاع : عمر كمال - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة – كريم العراقي

خط الوسط : فريد شوقى - عمرو موسى – مفتاح طقطق – سعيدو سيمبوري - أحمد ياسر

خط الهجوم : محمود وادي

ويدخل فريق المصرى البورسعيدى في التاسعة مساء اليوم، الأحد، أهم مبارياته هذا الموسم حينما يحل ضيفاً على نظيره نهضة بركان المغربى على الملعب البلدى بمدينة بركان علماً بأن مباراة الذهاب التى أقيمت الاحد الماضى بإستاد السويس الجديد انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق .

وتعادل المصرى إيجابيا مع نهضة بركان المغربى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، و التى انتهت بهدفين لكل فريق، تقدم نهضة بركان المغربى بهدف عن طريق محسن ياجور فى الدقيقة 45، قبل أن يعادل مفتاح طقطق النتيجة لصالح الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 47، بعدها سجل زهير العريبى لاعب الفريق المغربى هدفا بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 60، قبل أن يعود ياجور ويدرك هدف التعادل لنهضة بركان من رأسية متقنة فى الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

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ويكفى فريق نهضة بركان الفوز أو التعادل للعبور للدور نصف النهائى للبطولة .