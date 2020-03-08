شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل Hول مصرية تتسلق جبل البروس بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نورهان رفاعي ، أول مصرية تسلقت أعلى قمة جبال بأوروبا " قمة جبل البروس " بروسيا والمصنف ضمن أعلى 7 قمم في العالم .

وأضاف " صبحي " أن وزارة الشباب والرياضة تتابع تجهيزات واستعدادات نورهان رفاعي لتسلق أعلى قمة جبلية في العالم " قمة جبل افريست " مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تقف دائما إلى جانب الشباب المصري لتحفيزهم من اجل رفع علم مصر في مختلف المحافل الدولية .

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ووجه وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء ، باطلاق وزارة الشباب والرياضة مبادرة لتعليم وتدريب الشباب المصري لرياضة تسلق الجبال ، مشيراً إلى أن رياضة تسلق الجبال ذات خصائص فريدة ومميزة ، و تستهدف وزارة الشباب والرياضة من خلال المبادرة الى رفع معدلات اللياقة البدنية والصحة العامة لدى الشباب المصري ، ولزيادة معرفة الشباب المصري بالاماكن المميزة داخل مصر مثل سلاسل جبال سانت كاترين ، ودروب البحر الأحمر ، ودروب سيناء وغيرها من الأماكن التي يمكن ممارسة رياضة تسلق الجبال عليها .