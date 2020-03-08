عبد الحميد حسن "ميدو" يجري عملية قسطرة في القلب ويغادر المستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض عبد الحميد حسن الشهير بميدو لاعب الأهلي السابق لوعكة صحية مفاجئة، تسببت في حجزه بأحدي المستشفيات واجرائه جراحة قسطرة في القلب. ووفقاً لأقارب وأصدقاء عبد الحميد حسن فأنه غادر المستشفى صباح اليوم الأحد بعد استقرار حالته الصحية واطمئنان الأطباء أنه تخطى مرحلة الخطر، وعمل عبد الحميد حسن مذيعاً في قناة الأهلي قبل أن يرحل عنها منذ فترة.

عبد الحميد حسن ميدو

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