شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفوز على الزمالك بدورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تغلب فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة على نظيره الزمالك بنتيجة 89/ 80 فى ثانى المواجهات التي جمعت بينهما فى منافسات نصف نهائي دورى السلة best of 5

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وتقام منافسات نصف النهائى بنظام best of 5 أيضا حيث يلتقى كل فريقين 5 مرات، والفائز فى 3 مباريات يكون هو الحاصل على بطاقة التأهل .

وكان من المقرر أن تقام المباريات الأولى والثانية على ملاعب الأندية الأفضل فى الترتيب، والثالثة و الرابعة على ملاعب الأندية الأخرى، أما المباراة الخامسة فتقام على ملاعب محايدة يحددها الاتحاد حالة الحاجة اليها، إلا انه تم تعديل الملاعب، لتقام المباراة الأولى والثالثة على ملعب صاحب الأفضلية فى ترتيب الدورى "المركز الأول والثاني" والمباراة الثانية والرابعة على ملعب صاحب "المركز الثالث والرابع" وتقام المباراة الخامسة فى حال اللجوء إليها على ملعب محايد يحدده مجلس إدارة الاتحاد .. بالإضافة إلى إقامة الدور النهائى على ملاعب محايدة .