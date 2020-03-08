حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 8 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 8 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا البدرى يستدعى صلاح وحجازى وتريزيجيه وكوكا ويستبعد الننى من مواجهة توجو تأكيداً لليوم السابع.. حسام البدرى يستبعد عمرو وردة من صفوف الفراعنة الشناوي يتحدث عن التتوبج الأفريقي والاحتراف والثار من صن داونز وحصد الدوري

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