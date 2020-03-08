شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينهي استعداداته لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعى ، تحضيرا للقاء الجونة غدا الأثنين فى الأسبوع الــ13 بمسابقة الدورى الممتاز.

المران الذى شهد حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات ، بدأ بالجرى حول الملعب قبل أن يتطرق لتدريبات على كيفية الاستحواذ من خلال التسليم والتسليم بشكل صحيح.

وتم تخصيص تدريبات على الكرات العرضية باعتبارها احد الأسلحة الهجومية قبل أن يختتم بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل اصلاح الأخطاء.

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بعيدا عما سبق، تلقى الإسماعيلى اخطارا رسميا من الاتحاد المصرى لكرة القدم لاخطاره بقرار الاتحاد العربى لكرة القدم بشأن إقامة قمة الرجاء مع الإسماعيلى والمحدد لها منتصف مارس الجارى ، فى إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس العرب “محمد السادس للأندية الأبطال” بدون حضور جماهيرى.

ونشر الاتحاد العربى فى بيانه المرسل للاتحادين المصرى والمغربى نصه :”إشارة إلى مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد والتدابير الاحترازية التى اتخذتها دول العالم للتصدى لهذا الفيروس وحرصا من الاتحاد العربى على سلامة الجماهير ومنع انتشار هذا الفيروس بناءً على ماورد من اجراءات حيال ذلك ، فقد تقرر إقامة مباريات دور النصف النهائى بدور حضور جماهيرى”.

وكان الإسماعيلى قد فاز على بطل المغرب فى لقاء الذهاب بالإسماعيلية بهدف نظيف من توقيع الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف ، حيث يحتاج للعبور للمباراة النهائية تحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة.