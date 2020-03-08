شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي في جنوب أفريقيا بعد التأهل.. محاضرة من فايلر وتدريبات استشفائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتعادل الاهلي مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذى جمعهما أمس ، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليتأهل الفريق للدور نصف النهائي بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن تحديات الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس السبت على استاد لوكاس موريبي وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، وتأهل الفريق إلى دور نصف نهائي البطولة ، والتركيز فى جميع البطولات التى يشارك بها الأهلي سواء الدوري المحلي و كأس مصر بالإضافة إلي البطولة الأهم وهي دوري أبطال أفريقيا وضرورة التتويج باللقب ، و أكد لهم انه لا يوجد مكان محجوز للاعب فى تشكيلته والأفضل هو من يتواجد في المباريات.

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وتغادر بعثة الأهلي مدينة بريتوريا مساء اليوم متوجه الى جوهانسبرج للعودة إلى القاهرة.

وأدى الفريق مرانه اليوم بدون راحة واشتمل مران الفريق على بعض الفقرات الاستشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، بعد الانتهاء من مواجهة صن داونز التي أقيمت أمس في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا