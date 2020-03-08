شكرا لقرائتكم خبر عن نهضة بركان يهزم المصرى البورسعيدى بهدف ويتاهل لنصف نهائى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق نهضة بركان المغربى على المصرى البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ أحرزه العربى الناجى في الدقيقة 39 من عمر المباراة التي أقيمت بينهما في إياب دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية ليتأهل للدور قبل النهائي للبطولة .

وتعادل المصرى إيجابيا مع نهضة بركان المغربى فى ذهاب ربع نهائى الكونفدرالية، و التى انتهت بهدفين لكل فريق، تقدم نهضة بركان المغربى بهدف عن طريق محسن ياجور فى الدقيقة 45، قبل أن يعادل مفتاح طقطق النتيجة لصالح الفريق البورسعيدى فى الدقيقة 47، بعدها سجل زهير العريبى لاعب الفريق المغربى هدفا بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 60، قبل أن يعود ياجور ويدرك هدف التعادل لنهضة بركان من رأسية متقنة فى الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

وأعلن طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء نهضة بركان وضمت كل من :-

حراسة المرمى : أحمد عبد الفتاح

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خط الدفاع : عمر كمال - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة – كريم العراقي

خط الوسط : فريد شوقى - عمرو موسى – مفتاح طقطق – سعيدو سيمبوري - أحمد ياسر

خط الهجوم : محمود وادي

وقد سيطر لاعبو المصرى على الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول قابله فيها سوء توفيق ، إلا ان لاعبو نهضة بركان أحكموا سيطرتهم من جديد على المباراة حتى نجحوا في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 39 من ضربة ركنية لعبها أحد لاعبى نهضة بركان على رأس العربى الناجى الذى سددها برأسه من بعيد تسقط خلف أحمد عبد الفتاح حارس المصرى معلنة عن الهدف الأول لأصحاب الأرض .

وفى الشوط الثانى نجح لاعبو نهضة بركان في قبض سيطرتهم على مجريات اللقاء لتمرير اللقاء حتى الدقائق الأخيرة ليصعد الفريق لنصف نهائي الكونفيدرالية الافريقية .