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الخليج 365 يكشف هوية لعبة اللاعبان الحاصلين علي منشطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، عن هوية اللعبة التي وقع بها لاعبان في فخ المنشطات بعد ثبوت إيجابية عينتهما عقب خضعهما لكشف المنشطات مؤخرا.

 

أكد المصدر المسئول لليوم السابع، أن اللاعبان من اتحاد السباحة المصري، مشيرًا الي انه لن يتم الكشف عن اسمائهما قبل اصدار العقوبة ضدهما وفقاً للوائح الوكالة الدولسك لمكافحة المنشطات الوادا.

 

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وأضاف المصدر أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد فى الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبى المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.

 

 

وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر مؤخراً لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.

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