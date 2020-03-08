شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكشف هوية لعبة اللاعبان الحاصلين علي منشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات النادو، عن هوية اللعبة التي وقع بها لاعبان في فخ المنشطات بعد ثبوت إيجابية عينتهما عقب خضعهما لكشف المنشطات مؤخرا.

أكد المصدر المسئول لليوم السابع، أن اللاعبان من اتحاد السباحة المصري، مشيرًا الي انه لن يتم الكشف عن اسمائهما قبل اصدار العقوبة ضدهما وفقاً للوائح الوكالة الدولسك لمكافحة المنشطات الوادا.

Advertisements

وأضاف المصدر أن الوكالة دائمًا تحرص على التواجد فى الأحداث المهمة للتأكد من خلو اللاعبين من المواد المنشطة، مشيرًا إلى أن الوكالة قد قامت من قبل سحب عينات من جميع لاعبى المنتخب الأولمبى قبل المشاركة فى بطولة أفريقيا وظهرت جميع العينات سلبية تمامًا.

وقام وفد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات الـwada بجولة سياحية على هامش زياراته لمصر مؤخراً لمتابعة تطوير المنظمة الوطنية لمكافحة المنشطات nado، وشملت زيارة مجمع الأديان، ومسجد عمرو بن العاص، وأشاد الوفد بحفاوة وحسن الاستقبال، وتميز وتنوع معالم مصر الأثرية والسياحية.