شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي يتحدث عن التتوبج الأفريقي والاحتراف والثار من صن داونز وحصد الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مواجهة صن داونز الأخيرة، التي أقيمت السبت الماضي على استاد لوكاس موريبي، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، شهدت حالة من التركيز الشديد والاستعداد القوي على المستويين النفسي والفني، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين داخل الملعب وعلى النتيجة وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف حارس الأهلي: «انتظرنا مواجهة صن داونز على ملعبه في بريتوريا، خاصة بعد الخسارة أمامه في النسخة الماضية من دوري الأبطال، في مباراة نعتبرها جميعًا للنسيان، بعد أن شهدت حالة من عدم التوفيق غير العادية، وهو ما جعل من مواجهة السبت الماضي تحديًا خاصًّا لكل لاعب، وسط حسابات مختلفة، ووفقًا لظروف هذه المباراة التي تم الترتيب لها بشكل جيد على المستوى الإداري بالسفر إلى جنوب إفريقيا مبكرًا، والتعود على الأجواء وتلافي بعض الأشياء التي حدثت الموسم الماضي».

وواصل الحارس الدولي حديثه قائلا: «على المستوى الفني درسنا فريق صن داونز بشكل جيد، ومن المؤكد أن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة، والتي حقق فيها الأهلي الفوز بهدفين دون رد، وسط حضور ودعم جماهيري كبير منح الفريق دوافع كثيرة قبل مباراة العودة، التي شهدت أداءً مميزًا على المستويين الفني والبدني، وكان بإمكان الأهلي تحقيق الفوز بها، ولكن التعادل أمر جيد، والمهم أنه حسم التأهل للمربع الذهبي».

وأشار الشناوي إلى أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن مباراتي الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام في شهر مايو المقبل، خاصة أن المباراة الأولى ستكون في المغرب، وبالتأكيد سيكون لها حسابات مختلفة.

كما أكد الحارس الدولي أن مباراة صن داونز صفحة وطويت، والأهم في الفترة الحالية هو التركيز في مباريات الدوري المقبلة، من أجل حسم البطولة المحلية مبكرًا للتركيز في مباريات إفريقيا، مشددًا على أن جميع اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى الجهد لتكملة المشوار الإفريقي، وصولًا إلى المباراة النهائية والوقوف على منصات التتويج لإسعاد الجماهير.

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وأوضح الشناوي أن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، هو صاحب القرار الأول والأخير في مشاركة أي لاعب، وفقًا لظروف كل مباراة، ولكن بشكل عام المباريات المقبلة مهمة في المشوار المحلي.

وأضاف أن فايلر رسائله دائمًا تحفيزية وأحيانًا يتحدث مع الفريق بأكمله أو مع لاعب معين لإسداء النصائح وتنفيذ التعليمات الفنية، ولكن بشكل عام تركيز فايلر في أرض الملعب من خلال عمله سواء في التدريبات أو المباريات.

وأضاف الشناوي أنه مثله مثل أي لاعب في الفريق ودائمًا ما يكون حديث المدير الفني معه للتحفيز، ولكن بشكل عام حواره الدائم كحارس مرمى يكون مع يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

وأوضح حارس الأهلي أنه لم يتلقَّ أي عروض خارجية في يناير الماضي، وأن هذا الملف مغلق ولا يرغب في الوقوف أمامه للتركيز في المرحلة المهمة الحالية، وأنه في حالة تلقيه أي عروض سيكون القرار الأول والأخير للنادي وأنه يحترم هذا القرار.

واختتم الشناوي تصريحاته مؤكدًا أن الأهلي في حالة من التركيز الشديد في جميع البطولات سواء محليًّا أو قاريًّا، وأن جميع اللاعبين والجهاز الفني هدفهم إسعاد الجماهير من خلال التتويج بالبطولات.