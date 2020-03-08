شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. وصول منتخبات البطولة الإفريقية للجمباز الايقاعي والأيروبيك بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
وتعتبر الدول المشاركة في البطولة هي مصر البلد المضيف وتونس والجزائر والمغرب وجنوب افريقيا وكاب فيردى والسنغال والكونغو وأنجولا ونامبيا وزيمبابوي وبنين.
وتقام البطولة على مرحلتين الأولي الخاصة بالجمباز الايقاعي من 10 حتي 14 مارس والمؤهلة إلى اولمبياد طوكيو 2020 حيث يشارك الفريق الجماعي الفائز باللقب فى الأولمبياد.
ويسعي المنتخب القومي للجمباز الايقاعي انسات تحت قيادة الخبيرة الدولية الروسية نتاليا ديميتروفا المدير الفني لحجز تذكرة التأهل.
والمرحلة الثانية منافسات البطولة الخاصة بجمباز الأيروبيك خلال الفترة من 13 حتي 17 مارس.
من جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن البطولة هي الأكثر مشاركة من اللاعبين والدول على مستوي البطولات الإفريقية ، مشيرا على حرص إتحاد الجمباز على إقامة البطولة فى شرم الشيخ للمرة الأولى ضمن خطة الأتحاد لنشر اللعبة فى جميع المحافظات وتنشيط السياحة المصرية.
وأضاف أمين من المنتظر أن يحضر البطولة وفد من الأتحاد الدولي والمكتب التنفيذي لأهمية البطولة وكذلك رؤساء الاتحادات الإفريقية.
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