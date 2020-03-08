مباراة الإسماعيلى والجونة.. محمود بسيونى حكما للساحة وإبراهيم نور الدين للفيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختارات لجنة الحكام في الاتحاد المصرى لكرة القدم محمود بسيونى حكما لمباراة الاسماعيلى والجونة ضمن الجولة الـ18 في بطولة الدورى المصرى والمقرر لها غدا . أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الجونة مساء غدا الإثنين فى إطار منافسات الأسبوع الــ18 من عمر الدورى المحلى. قائمة الإسماعيلى شهدت عودة مدحت فقوسة مع غياب أحمد أيمن وعبدالرحمن مجدى ومحمد حمدى زكى وحازم مرسى لأسباب مختلفة ، وجاءت القائمة كالتالى : حراسة المرمى : محمد مجدى ، محمد فوزى. خط الدفاع : محمود البدرى ، باهر المحمدى ، إبراهيم أبواليزيد ، محمد هاشم ،أسامة إبراهيم . Advertisements خط الوسط : محمود دونجا – همام طارق -محمد مخلوف – بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى -محمد بيومى – محمد صادق – مدحت فقوسة. خط الهجوم :فخر الدين يوسف – شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم ، باتريك كادو. وجاء طاقم التحكيم مكون كالاتى :

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